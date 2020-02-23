Церемония возложения цветов прошла в Александровском саду

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В честь Дня защитника Отечества к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возложили венки и цветы, почтив память павших героев. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В церемонии приняли участие заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, депутаты Мосгордумы, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, члены правительства Москвы, представители молодежных и других организаций.
Также в церемонии принял участие Владимир Путин. Военнослужащие Президентского полка установили у Вечного огня венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Церемония завершилась маршем военнослужащих под аккомпанемент военного оркестра.
Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Прах неизвестного советского солдата был перенесен из братской могилы в Подмосковье и перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год там же был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.
Ранее Сергей Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Мэр города подчеркнул, что бессмертный подвиг и любовь к стране являются истинным примером и вдохновляют на новые достижения.
Собянин добавил, что страна продолжает гордиться своими героями по сей день. Он пожелал защитникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России.
В этом году парки, музеи, кинотеатры, библиотеки, выставочные и концертные залы подготовили ко Дню защитника Отечества праздничную программу. Горожане смогут узнать историю Российской армии, познакомиться с устройствами старинной оружейной кузницы, а также посетить экскурсии и спектакли.
Вечером в 21:00 запустят фейерверки. Для этого подготовили 16 специальных площадок. Планируется запустить более 10 тысяч и свыше 70 видов фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечат 30 залпов пушек ЗИС-3 времен ВОВ на Поклонной горе.
Праздничный салют в честь 23 февраля пройдет на 16 площадках Москвы
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