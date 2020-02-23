Бесплатные мероприятия ждут горожан в парках Москвы 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специальную программу ко Дню защитника Отечества подготовили парки, музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные и выставочные залы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 23 февраля горожан ждут в музее-панораме "Бородинская битва". Там все желающие смогут примерить военные мундиры, поддержать в руках пушечные ядра, научиться пользоваться кочергой и ухватом, а также смогут попробовать связать настоящий морской узел.

Проверить свою меткость в лазерном тире, послушать песни о войне, увидеть работы фронтовых художников, фотографии и личные вещи солдат горожане смогут бесплатно в Музее Победы на Поклонной горе. В кинозале "Коноев" бесплатно покажут фильм "Союз спасения", а на нулевом этаже комплекса вывесят костюмы из военной драмы "Подольские курсанты".

В Музее ВМФ в "Северном Тушине" в воскресенье каждый сможет побывать в подводной лодке, ознакомиться с экспозицией "Величие и глубина" и посмотреть экраноплан "Орленок" и десантно-штурмовой катер "Скат". А в Музее космонавтики научат управлять космическим кораблем.

ВДНХ к 23 февраля подготовила программу "Защитник Отечества сквозь века". В этот день горожане смогут узнать историю Российской армии, познакомиться с устройствами старинной оружейной кузницы, а также посетить экскурсии и спектакли.

На праздничной площадке "Древняя Русь" пройдут лучный тир, поединки на мечах, оружейная кузница и мастерская. А на площади перед "Москвариумом" откроется площадка "Петровская эпоха" с потешными войсками, там пройдут мастер-классы по созданию лодок и такелажному делу.

Поиграть в лазертаг можно будет в Воронцовском, Бабушкинском и Таганском парках, а также в ландшафтном парке "Митино" и "Сокольниках". Также в парке "Митино" каждый желающий сможет посетить клуб исторической реконструкции "Красный дракон", где пройдут сражения на деревянных мечах.

В саду "Эрмитаж" москвичей и гостей столицы ждут эстафеты на коньках, мастер-классы по фристайлу на льду. Спортивные эстафеты пройдут и на Северной площади в Измайловском парке, на главной площади парка "Северное Тушино" и на центральной площади Лианозовского парка.

А в Перовском парке в День защитника Отечества организуют потешные поединки. Желающим принять в них участие предложат надеть мягкие костюмы богатырей и сразиться друг с другом. С более подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на mos.ru.

В честь Дня защитника Отечества с 16 столичных площадок запустят салюты. Залпы начнутся в 21:00 в Парке Победы и Ново-Переделкине (ЗАО), на территории Олимпийского комплекса "Лужники" (ЦАО), на площади между северными воротами ВВЦ и улице Сельскохозяйственной, в парке "Чермянка" на берегу пруда (СВАО).

Также салют запустят на территории городка имени Баумана в Измайловском парке (ВАО), в парке "Кузьминки" (ЮВАО), на набережной Москвы-реки (ЮАО), на территории спортивной площадки, юго-восточнее главного корпуса РУДН и в районе Южное Бутово (ЮЗАО).

В СЗАО салют можно будет увидеть в Митине и на территории Тушинского аэродрома, в САО – у дома 26 на улице Фестивальной, около скульптуры "Дружба континентов". Специальные площадки оборудованы в Зеленограде и городском округе Троицк.

Планируется запустить более 10 тысяч и свыше 70 видов фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечат 30 залпов пушек ЗИС-3 времен ВОВ на Поклонной горе.

