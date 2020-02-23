Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Об этом сообщает ТАСС.

Церемонию посетили также Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Военнослужащие Президентского полка установили у Вечного огня венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Церемония завершилась маршем военнослужащих под аккомпанемент военного оркестра.

Прах неизвестного советского солдата был перенесен из братской могилы в Подмосковье и перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год там же был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.

Ранее Сергей Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Мэр города подчеркнул, что бессмертный подвиг и любовь к стране являются истинным примером и вдохновляют на новые достижения.

Собянин добавил, что страна продолжает гордиться своими героями по сей день. Он пожелал защитникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России.

