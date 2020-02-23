Более 20 столичных рынков задействованы в "Московской Масленице"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В гастрономическом фестивале участвуют свыше 20 столичных рынков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"К "Московской Масленице" присоединился 21 столичный рынок. На рынках в дни фестиваля запланированы бесплатные мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурсы и викторины", – говорится в сообщении.

В Зеленограде на фермерском рынке "Авангард" 23 и 29 февраля, а также 1 марта пройдут мастер-классы по оригами и росписи пряников. На Даниловском рынке в масленичную неделю ждут мастер-классы по приготовлению разноцветных блинов.

Дегустации блинов пройдут на Москворецком, Кунцевском и Люблинском рынках 23 и 29 февраля, а также 1 марта. Во все дни проведения фестиваля купить продукты для приготовления блинов там можно будет на 10% дешевле обычного.

В пятницу, 21 февраля, Сергей Собянин дал старт фестивалю "Московская Масленица" на Манежной площади, который проходит в столице уже в четвертый раз. В центре и жилых районах столицы раскинулись 29 площадок проведения праздника.

Фестивальные площадки открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным. В нынешнем сезоне фестиваль проходит под девизом "Больше чем блины". Для гостей подготовили более 2,6 тысячи мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также многочисленные фуд-шоу.

Традиционные локации фестиваля – Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде – будут работать для гостей все 10 дней фестиваля.

В заключительные три дня праздник развернется в том числе и в столичных парках "Сокольники", "Красная Пресня", Фили, Измайловский, "Кузьминки", Лианозовский, Бабушкинский, а также в сквере по Олонецкому проезду.

В прошлом году гостями гастрономического фестиваля стали более 4,9 миллиона человек, которые приобрели свыше 400 тысяч блинов и приняли участие в 1,5 тысячи мастер-классов.