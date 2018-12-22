Около 8 тысяч единиц техники убирают снег в Москве

Порядка 8 тысяч единиц техники убирают снег в столице, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он пояснил, что с первых чисел декабря городские службы очищают столицу в соответствии с планами. За декабрь выпало около 45 сантиметров осадков – это почти месячная норма.
До конца года ожидается еще 15 сантиметров, уточнил Бирюков. Преимущественно они выпадут в ближайшие два–три дня.
"Сейчас в Москве идет работа по уборка снега, потому что за последние сутки выпало до 7 сантиметров снега. К уборке снега привлечено примерно 8 тысяч единиц различной снегоуборочной техники. Можно и больше привлечь, но пока в этом нет необходимости", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".
Дороги обрабатываются противогололедными материалами, сказал он. Снег собирается сразу, его увозят а снегоплавильные пункты.
В первую очередь от снега очищают подходы к остановкам общественного транспорта, около метро и МЦК, подчеркнул заммэра.
"Конечно же, нашей задачей является также и очистка двускатных крыш от снега. В городе их порядка 17 тысяч. По прогнозам синоптиков, в первых числах января будет потепление, а значит, возможно образование наледи на крышах", – отметил он.
Бирюков добавил, что к уборке снега привлечены и собственники зданий, которые чистят снег у своих домов. Помимо прочего, снег очищают в парках.
Высота снежного покрова в столице достигла 24 сантиметров. В ГУ МЧС по Москве предупредили о снежных заносах, метели и гололедице. По вопросам уборки снега горожане могут позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77 и обратиться на портал "Наш город".
В транспортном комплексе водителям посоветовали пересесть на городской общественный транспорт. В Центре организации дорожного движения отметили, что на дорогах работают 14 экипажей Дорожного патруля. Они буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями и оформляют европротоколы.
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