Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:56

Около 8 тысяч единиц техники убирают снег в Москве

город ЖКХ погода

15:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 8 тысяч единиц техники убирают снег в столице, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что с первых чисел декабря городские службы очищают столицу в соответствии с планами. За декабрь выпало около 45 сантиметров осадков – это почти месячная норма.

До конца года ожидается еще 15 сантиметров, уточнил Бирюков. Преимущественно они выпадут в ближайшие два–три дня.

"Сейчас в Москве идет работа по уборка снега, потому что за последние сутки выпало до 7 сантиметров снега. К уборке снега привлечено примерно 8 тысяч единиц различной снегоуборочной техники. Можно и больше привлечь, но пока в этом нет необходимости", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Дороги обрабатываются противогололедными материалами, сказал он. Снег собирается сразу, его увозят а снегоплавильные пункты.

В первую очередь от снега очищают подходы к остановкам общественного транспорта, около метро и МЦК, подчеркнул заммэра.

"Конечно же, нашей задачей является также и очистка двускатных крыш от снега. В городе их порядка 17 тысяч. По прогнозам синоптиков, в первых числах января будет потепление, а значит, возможно образование наледи на крышах", – отметил он.

Бирюков добавил, что к уборке снега привлечены и собственники зданий, которые чистят снег у своих домов. Помимо прочего, снег очищают в парках.

Высота снежного покрова в столице достигла 24 сантиметров. В ГУ МЧС по Москве предупредили о снежных заносах, метели и гололедице. По вопросам уборки снега горожане могут позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77 и обратиться на портал "Наш город".

В транспортном комплексе водителям посоветовали пересесть на городской общественный транспорт. В Центре организации дорожного движения отметили, что на дорогах работают 14 экипажей Дорожного патруля. Они буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями и оформляют европротоколы.

город ЖКХ погода

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика