Столичные власти предложили москвичам сообщать о необходимости уборки снега

Столичные власти призвали москвичей обращаться на горячую линию и портал "Наш город" по вопросам уборки снега и применения реагентов на улицах. Объявление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы в связи с непогодой.
Горожане могут позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77. А о неравномерном применении реагентов и неубранном снеге можно сообщить на портале "Наш город".
Высота снежного покрова в столице достигла 24 сантиметров. Гидрометцентр из-за снегопада объявил желтый уровень опасности. В ГУ МЧС по Москве предупредили о снежных заносах, метели и гололедице.
В транспортном комплексе Москвы водителям посоветовали пересесть на городской общественный транспорт. При поездках на автомобилях нужно быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуют быть более внимательными, аккуратными и взаимовежливыми.
В Центре организации дорожного движения уточнили, что на дорогах работают 14 экипажей Дорожного патруля. Они буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями и оформляют европротоколы.
Качество уборки снега в Москве контролируется онлайн
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