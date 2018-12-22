Столичным водителям помогают 14 экипажей Дорожного патруля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На дорогах Москвы работают 14 экипажей Дорожного патруля. Водителям помогают с оформлением европротоколов, а также оказывают помощь с мелкими неисправностями.

"В это снежное утро мы с вами: 14 экипажей Дорожного патруля сейчас помогают водителям на дороге. Буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями, оформляют европротоколы", – говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.

Ранее в субботу московским водителям рекомендовали пересесть на городской общественный транспорт из-за снегопада и гололедицы.

Если отсутствует возможность оставить автомобиль, водителям посоветовали быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. За рулем лучше избегать внезапных маневров. А пешеходам порекомендовали быть более внимательными, аккуратными и взаимовежливыми.

В Москве 22 декабря ожидаются снежные заносы, метель и гололедица. По прогнозу Росгидромета, непогода сохранится днем. Из-за снегопада Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

В некоторых столичных районах высота снежного покрова достигла 24 сантиметров, а в Подмосковье местами она увеличилась до 30 сантиметров. Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что эти показатели соответствует климатической норме второй декады января.