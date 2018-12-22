Москвичей предупредили о метели и гололедице в ближайшие часы

Снежные заносы, метель и гололедица ожидаются в Москве 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
По прогнозу Росгидромета, непогода придет в столицу утром и сохранится днем. Водителям советуют значительно уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. За рулем лучше избегать внезапных маневров. А пешеходам рекомендуют быть более внимательными, аккуратными и взаимовежливыми.
Синоптики ранее рассказали, что в Москве весь день будет идти снег. Из-за снегопада Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.
Максимальная температура воздуха в столице составит 3–5 градусов мороза, по области – до 8 градусов ниже нуля. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 5–10 метров в секунду.
В центре погоды "Фобос" отмечали, что в выходные в Москве существенно понизится атмосферное давление. В субботу оно составит 745 миллиметров ртутного столба, в воскресенье опустится до 739–740. Это примерно на 8–10 миллиметров ниже нормы.
Врачи предупредили, что у метеозависимых люди и людей с хроническими заболеваниями из-за этого может ухудшиться самочувствие. При недомогании им советуют оставаться дома.
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