Москвичей предупредили о метели и гололедице в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снежные заносы, метель и гололедица ожидаются в Москве 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По прогнозу Росгидромета, непогода придет в столицу утром и сохранится днем. Водителям советуют значительно уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. За рулем лучше избегать внезапных маневров. А пешеходам рекомендуют быть более внимательными, аккуратными и взаимовежливыми.

Синоптики ранее рассказали, что в Москве весь день будет идти снег. Из-за снегопада Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

Максимальная температура воздуха в столице составит 3–5 градусов мороза, по области – до 8 градусов ниже нуля. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 5–10 метров в секунду.

В центре погоды "Фобос" отмечали, что в выходные в Москве существенно понизится атмосферное давление. В субботу оно составит 745 миллиметров ртутного столба, в воскресенье опустится до 739–740. Это примерно на 8–10 миллиметров ниже нормы.

Врачи предупредили, что у метеозависимых люди и людей с хроническими заболеваниями из-за этого может ухудшиться самочувствие. При недомогании им советуют оставаться дома.