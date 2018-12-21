Москвичей предупредили о снежных заносах на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на субботу, 22 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

На дорогах могут образоваться снежные заносы. Такая погода потенциально опасна.

Снег будет идти в столице в ближайшие несколько дней. За выходные сугробы вырастут на 10-15 сантиметров. В целом погода до конца года будет стандартной. Ночью будет в районе 10-15 градусов мороза, а днем – около 8-10 градусов ниже нуля. В Новый год москвичам также пообещали снегопад.

В выходные в столичном регионе синоптики прогнозируют понижение атмосферного давления. В субботу будет облачно, временами пройдет снег, потеплеет до минус 3 – минус 5 градусов в городе, и до 7 градусов мороза – по области.

В воскресенье днем ожидается от минус 1 до минус 3 градусов в столице. Атмосферное давление понизится до 739-740 миллиметров ртутного столба.

