Москвичей предупредили о снежных заносах на дорогах

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на субботу, 22 декабря, сообщает Гидрометцентр России.
На дорогах могут образоваться снежные заносы. Такая погода потенциально опасна.
Снег будет идти в столице в ближайшие несколько дней. За выходные сугробы вырастут на 10-15 сантиметров. В целом погода до конца года будет стандартной. Ночью будет в районе 10-15 градусов мороза, а днем – около 8-10 градусов ниже нуля. В Новый год москвичам также пообещали снегопад.
В выходные в столичном регионе синоптики прогнозируют понижение атмосферного давления. В субботу будет облачно, временами пройдет снег, потеплеет до минус 3 – минус 5 градусов в городе, и до 7 градусов мороза – по области.
В воскресенье днем ожидается от минус 1 до минус 3 градусов в столице. Атмосферное давление понизится до 739-740 миллиметров ртутного столба.
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