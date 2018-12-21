Атмосферное давление в Москве ощутимо понизится в выходные

В выходные в столичном регионе синоптики прогнозируют понижение атмосферного давления. Также ожидаются потепление и снег, говорится на сайте "Метеовести".
Прогнозируется, что 22 и 23 декабря в московском регионе продолжится падение атмосферного давления, погоду в Москве и Подмосковье будет определять циклонический вихрь, который придет к нам из Атлантики.
В субботу будет облачно, временами пройдет снег, потеплеет до минус 3- минус 5 градусов в городе, и до 7 градусов мороза – по области.
В Москве к вечеру температура воздуха составит 1–3 градуса ниже нуля и 1–6 градусов мороза – по области.
Давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба.
В воскресенье днем ожидается от минус 1 до минус 3 градусов в столице. Атмосферное давление понизится до 739-740 миллиметров ртутного столба.
А вот Новый год москвичи встретят со снегом. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в городе появится снежный покров. По его словам, в целом погода до конца года будет стандартной. Ночью будет в районе 10–15 градусов мороза, а днем около 8–10 градусов ниже нуля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.