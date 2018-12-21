Новогодняя ночь порадует москвичей сказочной погодой

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики пообещали москвичам, что встречать Новый год они будут со снегом.

"Новый год мы встретим точно со снегом... Хороший такой красивый снежный покров", – цитирует научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ТАСС.

Он рассказал, что в целом погода до конца года будет стандартной. Ночью будет в районе 10–15 градусов мороза, а днем – около 8–10 градусов ниже нуля.

Вильфанд добавил, что сейчас высота снежного покрова в столице достигает 25 сантиметров, а на выходных из-за снегопада она вырастет до 30 сантиметров. Давление начнет понижаться, начиная с субботы.

Облачная погода, небольшой снег и до 11 градусов мороза ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 21 декабря. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 6 до 8 градусов мороза, по области – от минус 11 до минус 6 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80 процентов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что вечером в пятницу в столице ожидается сильный снегопад.