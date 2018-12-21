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07:55

Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря

общество погода

07:55

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Фото: Агентство "Москва"/ Андрей Никеричев

Облачная погода, небольшой снег и до 11 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 21 декабря.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 6 до 8 градусов мороза, по области – от минус 11 до минус 6 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80 процентов, передает портал "Метеоновости".

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что вечером в пятницу в столице ожидается сильный снегопад.

Потепление и новые снегопады ждут Москву в последний день рабочей недели

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