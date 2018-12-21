Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря

Облачная погода, небольшой снег и до 11 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 21 декабря.
Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 6 до 8 градусов мороза, по области – от минус 11 до минус 6 градусов.
Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80 процентов, передает портал "Метеоновости".
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что вечером в пятницу в столице ожидается сильный снегопад.
Потепление и новые снегопады ждут Москву в последний день рабочей недели
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.