Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря

Фото: Агентство "Москва"/ Андрей Никеричев

Облачная погода, небольшой снег и до 11 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 21 декабря.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 6 до 8 градусов мороза, по области – от минус 11 до минус 6 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80 процентов, передает портал "Метеоновости".

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что вечером в пятницу в столице ожидается сильный снегопад.

