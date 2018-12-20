Вечер пятницы засыплет Москву снегопадом

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сильный снегопад ожидается в столице вечером 21 декабря, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В выходные он продолжится, но уже с меньшей интенсивностью.

Максимальная температура воздуха в пятницу будет в пределах 6–8 градусов мороза, передает РИА Новости.

По данным главной московской метеостанции на ВДНХ, высота снежного покрова к утру 20 декабря составила 24 сантиметра. Сугробы в районе МГУ оказались еще выше – там они достигли 25 сантиметров, уточнили синоптики.

Накануне высота сугробов на станции МГУ достигла 23 сантиметров. На главной метеостанции на ВДНХ днем 19 декабря зафиксировали 0,9 миллиметра осадков. Высота снежного покрова там выросла на два–три сантиметра – до 19 сантиметров.

В четверг, 20 декабря, в столице будет облачно, местами пройдет слабый снег. Днем температура воздуха не поднимется выше 8-10 градусов мороза, а по области будет до минус 12 градусов. По прогнозам, в ночь на пятницу местами похолодает до -15, пройдет небольшой снег. Морозная погода сохранится в городе и в ближайшие выходные. Самым холодным днем с начала зимы пока остается 17 декабря. Тогда в Москве подморозило почти до -16 градусов.

