Холода вернутся в Москву после потепления

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После теплых выходных в Москву вновь придет похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам, в субботу в столице будет идти снег. В ночные часы столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов ниже нуля, а области возможны и 12-градусные морозы. Днем в городе будет от минус 4 до минус 2 градусов. Порывы юго-западного ветра составят от 6 до 11 метров в секунду.

А вот в воскресенье ожидается метель. "Температура повысится, и будет составлять в течение суток в Москве минус 4–минус 2, по области – минус 7–минус 2. В начале следующей недели температура опять пойдет на понижение", – отмечают синоптики.

Ранее метеорологи пообещали москвичам снегопад в конце рабочей недели. При этом в выходные осадки продолжатся, однако будут не такими интенсивными. Максимальная температура воздуха в пятницу будет в пределах 6–8 градусов мороза.

По данным главной московской метеостанции на ВДНХ, высота снежного покрова к утру 20 декабря составила 24 сантиметра.

