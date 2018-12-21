Врачи предупредили об обострении мигрени из-за низкого давления в Москве

Пониженное атмосферное давление ожидается в столице в выходные дни, сообщает Агентство "Москва". Метеозависимые люди могут почувствовать слабость, быструю утомляемость, обострение мигрени, одышку, рассказала врач общей практики поликлиники № 64 Виктория Агальцова.
Она подчеркнула, что это прежде всего влияет на пациентов с хроническими заболеваниями. Они могут столкнуться со слабостью, болями в сердце, нарушениями ритма сердца, одышкой.
Содержание в воздухе кислорода уменьшится, так что возможно обострение бронхо-легочных заболеваний. У некоторых людей могут появиться отеки и онемение конечностей, головокружения. Не исключается дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта: вздутие и боли в животе.
Врач при недомогании советует людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, с метеозависимостью и пониженным артериальным давлением оставаться дома.
Ранее в центре погоды "Фобос" отметили, что в выходные в Москве существенно понизится атмосферное давление. В субботу оно составит 745 миллиметров ртутного столба, в воскресенье опустится до 739–740. Это примерно на 8–10 миллиметров ниже нормы.
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