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15:17

Врачи предупредили об обострении мигрени из-за низкого давления в Москве

общество погода

15:17

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пониженное атмосферное давление ожидается в столице в выходные дни, сообщает Агентство "Москва". Метеозависимые люди могут почувствовать слабость, быструю утомляемость, обострение мигрени, одышку, рассказала врач общей практики поликлиники № 64 Виктория Агальцова.

Она подчеркнула, что это прежде всего влияет на пациентов с хроническими заболеваниями. Они могут столкнуться со слабостью, болями в сердце, нарушениями ритма сердца, одышкой.

Содержание в воздухе кислорода уменьшится, так что возможно обострение бронхо-легочных заболеваний. У некоторых людей могут появиться отеки и онемение конечностей, головокружения. Не исключается дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта: вздутие и боли в животе.

Врач при недомогании советует людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, с метеозависимостью и пониженным артериальным давлением оставаться дома.

Ранее в центре погоды "Фобос" отметили, что в выходные в Москве существенно понизится атмосферное давление. В субботу оно составит 745 миллиметров ртутного столба, в воскресенье опустится до 739–740. Это примерно на 8–10 миллиметров ниже нормы.

общество погода

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