Весь день в субботу в Москве будет идти снег

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, небольшой снег и до 8 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 22 декабря.

Как сообщает портал "Метеоновости", снег будет идти в столичном регионе в течение всего дня. Максимальная температура воздуха в Москве составит 3-5 градусов мороза, по области – до минус 8 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – в пределах нормы. При этом влажность воздуха остается очень высокой.

Ранее сообщалось, что в трех столичных аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов.

Гидрометцентр России из-за снегопадов объявил в Москве на 22 декабря желтый уровень погодной опасности.