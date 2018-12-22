Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Более 40 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах.

Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", во Внукове задержали 12 рейсов и отменили три.

В Домодедове перенесли пять рейсов и восемь отменили. В свою очередь в Шереметьеве отложили 14 рейсов.

Компания "Аэрофлот" ранее изменила время вылета рейсов из аэропорта Шереметьево утром 22 декабря из-за непогоды.

Гидрометцентр России из-за возможных снегопадов объявил в Москве на 22 декабря желтый уровень погодной опасности.