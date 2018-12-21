Фото: портал Москва 24/Никита Симонов Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных водителей быть внимательными из-за снегопадов. Специалисты предупредили автомобилистов о возможных снежных заносах на дорогах в столичном регионе.

"До воскресенья из-за снегопадов ждем заносов на дорогах. За рулем, любуясь на зимнюю красоту, не забывайте о внимательности, осторожности и дистанции. Хороших выходных!" – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее Гидрометцентр России из-за возможных снегопадов объявил в столице на 22 декабря желтый уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти в столице в ближайшие несколько дней. За выходные сугробы вырастут на 10–15 сантиметров. В целом погода до конца года будет стандартной. Ночью будет в районе 10-15 градусов мороза, а днем – около 8–10 градусов ниже нуля. В Новый год москвичам также пообещали снегопад.