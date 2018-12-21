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21 декабря, 22:46

"Аэрофлот" изменил время вылета рейсов из Шереметьева 22 декабря из-за непогоды

транспорт

21 декабря, 22:46

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Компания "Аэрофлот" изменила время вылета рейсов из международного аэропорта Шереметьево утром 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"В связи с неблагоприятным метеопрогнозом, изменяется время вылета рейсов с 6:00 до 9:00", – говорится в сообщении. В настоящий момент проводится оповещение пассажиров через контакт-центр.

Ранее Гидрометцентр России из-за возможных снегопадов объявил в столице на 22 декабря желтый уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти в столице в ближайшие несколько дней. За выходные сугробы вырастут на 10–15 сантиметров. В целом погода до конца года будет стандартной. Ночью будет в районе 10-15 градусов мороза, а днем – около 8–10 градусов ниже нуля. В Новый год москвичам также пообещали снегопад.

транспорт

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