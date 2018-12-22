Москвичам рекомендуют отказаться от поездок на машинах из-за снегопада

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Московским водителям рекомендовали пересесть на городской общественный транспорт из-за снегопада и гололедицы.

"По данным МЧС сегодня в городе ожидается сильный снег, местами метель, на дорогах гололедица. Настоятельно рекомендуем пользоваться городским транспортом", – говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы в Twitter.

Как отмечается, если отсутствует возможность оставить автомобиль, водителям необходимо быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. За рулем лучше избегать внезапных маневров. А пешеходам рекомендуют быть более внимательными, аккуратными и взаимовежливыми.

В столице в субботу, 22 декабря, ожидаются снежные заносы, метель и гололедица. По прогнозу Росгидромета, непогода придет в Москву утром и сохранится днем. Из-за снегопада Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

В связи с непогодой в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево около 30 рейсов задержали и восемь отменили. По состоянию 9:15 во Внукове шесть рейсов задержали и один отменили, в Домодедове 19 задержали и семь отменили, в Шереметьеве 13 рейсов вылетят с опозданием. Аэропорт Жуковский работает по расписанию.