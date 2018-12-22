Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:40

Москвичам рекомендуют отказаться от поездок на машинах из-за снегопада

общество погода транспорт

09:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Московским водителям рекомендовали пересесть на городской общественный транспорт из-за снегопада и гололедицы.

"По данным МЧС сегодня в городе ожидается сильный снег, местами метель, на дорогах гололедица. Настоятельно рекомендуем пользоваться городским транспортом", – говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы в Twitter.

Как отмечается, если отсутствует возможность оставить автомобиль, водителям необходимо быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. За рулем лучше избегать внезапных маневров. А пешеходам рекомендуют быть более внимательными, аккуратными и взаимовежливыми.

В столице в субботу, 22 декабря, ожидаются снежные заносы, метель и гололедица. По прогнозу Росгидромета, непогода придет в Москву утром и сохранится днем. Из-за снегопада Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

В связи с непогодой в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево около 30 рейсов задержали и восемь отменили. По состоянию 9:15 во Внукове шесть рейсов задержали и один отменили, в Домодедове 19 задержали и семь отменили, в Шереметьеве 13 рейсов вылетят с опозданием. Аэропорт Жуковский работает по расписанию.

общество погода транспорт

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика