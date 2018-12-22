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09:23

Более 40 авиарейсов задержали или отменили в Москве

транспорт

09:23

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Около 30 рейсов задержали и восемь отменили 22 декабря в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, сообщает сервис "Яндекс.Расписание".

По состоянию 9:15 во Внукове шесть рейсов задержали и один отменили, в Домодедове 19 задержали и семь отменили, в Шереметьеве 13 рейсов вылетят с опозданием. Аэропорт Жуковский работает по расписанию.

Как передает ТАСС, в Домодедове для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы расчищаются спецтехникой. Из-за этого возможны незначительные технические задержки, пояснили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе добавили, что видимость в районе воздушной гавани достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов. Уточняется, что к зиме в Домодедове подготовили около 60 единиц спецтехники.

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за снегопада 22 декабря. В ГУ МЧС по столице предупредили о снежных заносах, метели и гололедице утром и днем.

транспорт

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