Высота снежного покрова в Москве достигла 24 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Высота снежного покрова достигла 24 сантиметров в некоторых районах столицы. А в подмосковной Коломне местами она выросла до 30 сантиметров, рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, эти показатели соответствует климатической норме второй декады января. Тишковец добавил, что в субботу в 1:22 наступил момент зимнего солнцестояния.

Гидрометцентр из-за снегопада объявил желтый уровень опасности. В ГУ МЧС по столице предупредили о снежных заносах, метели и гололедице утром и днем.

В транспортном комплексе Москвы водителям посоветовали пересесть на городской общественный транспорт. При поездках на автомобилях горожанам нужно быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, за рулем лучше избегать внезапных маневров. А пешеходам рекомендуют быть более внимательными, аккуратными и взаимовежливыми.