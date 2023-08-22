Около 370 тысяч человек посетили фестиваль "Горький в Парке Горького"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершился фестиваль искусств "Горький в Парке Горького", который за 10 дней посетили около 370 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля в парке прошло свыше 150 мероприятий. В частности, для гостей подготовили концерты под открытым небом, спектакли, театральные лаборатории, цирковые представления и шоу на воде.

В фестивале приняли участие более 400 артистов из разных городов России.

"Горький в Парке Горького" проходил с 11 по 20 августа. До этого фестиваль прошел в Казани и Нижнем Новгороде.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Парк Горького – это любимое место отдыха целых поколений москвичей и гостей города. В 1990-е годы парк Горького чуть не утратил свое архитектурное наследие, превратившись в парк аттракционов. Он напомнил, что масштабная реконструкция парка началась в 2011 году, что послужило новым витком его развития.

Фестиваль "Горький в Парке Горького" проходит в Москве