Режим работы канатной дороги в "Лужниках" изменится 27 июля

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Режим работы Московской канатной дороги изменится в субботу, 27 июля, из-за спортивного фестиваля. Об этом сообщили на сайте канатки.
Пассажиров предупредили, что с 11:00 до 23:00 27 июля высадка будет возможна только на станции "Воробьевы горы". Это связано с проведением фестиваля "Московский спорт" на территории спорткомплекса "Лужники", пояснили в пресс-службе канатной дороги.
Уточняется, что с 11:00 и до конца дня на станции "Воробьевы горы" будут продавать билеты только по маршруту "туда–обратно". Станция "Лужники" в субботу будет работать только на посадку пассажиров. Там приобрести билеты можно будет только в одну сторону – до "Воробьевых гор".
Открытие канатной дороги, связавшей Воробьевы горы и СК "Лужники", состоялось 26 ноября 2018 года. В запуске принял участие Сергей Собянин. Возить пассажиров канатная дорога начала на следующий день. Затем она приостановила работу из-за кибератаки. После происшествия на фуникулере усилили меры кибербезопасности.
С апреля Московская канатная дорога работает по летнему графику. По понедельникам она принимает посетителей с 16:00 до 22:00. Со вторника по четверг – с 10:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 23:00.
Ранее сообщалось, что еще десять канатных дорог рассчитывают построить в столице на основе концессионных соглашений. Протяженность новых канаток составит не менее 40 километров, а предполагаемый пассажиропоток – 66 тысяч человек. В частности, канатные дороги могут появиться на территории ГКНПЦ имени Хруничева, между Павелецкой набережной и метро "Автозаводская", а также между Битцевским парком и улицей академика Янгеля. Не исключено, что канатка свяжет Киевский вокзал, гостиницу "Украина" и Краснопресненскую набережную.
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