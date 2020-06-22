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Культура

14:15

Гала-концерт "Песни Победы" на телеканале Москва 24 пройдет 24 июня

город культура

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гала-концерт "Песни Победы" состоится на телеканале Москва 24 в среду, 24 июня. К участию приглашены дуэт "Частный случай", Петр Налич и оркестр, Гарик Сукачев и несколько других коллективов.

Выступления записывались в студии Москвы 24 в формате live-концертов.

"Мы ценим близость зрителя и исполнителей, ощущение эмоционального сопереживания. Отказались от сцены, больших залов и пышных декораций. Нам было важно сохранить душевность и искренность этого праздника, в этом мы доверились музыкантам", – рассказал главный продюсер "Москва Медиа" Дмитрий Грачев.

Музыканты исполнили на концерте не только знаменитые песни военных лет, но и произведения из собственного репертуара. В частности, в эфире прозвучат композиции группы "Ночные снайперы" – Диана Арбенина отметила почти домашнюю атмосферу в студии и выразила радость от встречи с группой.

Концерт представят в 19:45 в эфире телеканала Москва 24.

Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе подготовил виртуальные экскурсию, выставку и концерт ко Дню памяти и скорби. Первые материалы опубликовали с 12:00 в понедельник, 22 июня.

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