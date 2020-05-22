Сервисный центр "Московский транспорт" на Старой Басманной возобновит работу 25 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервисный центр "Московский транспорт", находящийся на Старой Басманной улице, возобновит работу с 25 мая. Об этом говорится на официальном сайте транспортного комплекса города.

"Часы работы останутся прежними, с понедельника по воскресенье с 08:00 до 20:00. Ранее уже начал работать Сервисный центр на улице 1905 года", – рассказали представители организации. Для посещения центра нужно будет соблюдать меры безопасности. Так, работники будут использовать маски и перчатки, на входе у посетителей планируется измерять температуру. Кроме того, также будут установлены санитайзеры.

При этом москвичам о необходимости соблюдать дистанцию напомнят специальные наклейки на полу и креслах. Посетители, как и сотрудники "Московского транспорта", должны находиться в масках и перчатках.

Ранее стало известно, что с 25 мая возобновят работу центры государственных услуг "Мои документы". Попасть на прием в центры госуслуг можно будет только по предварительной записи.

В Москве ограничительные меры сохраняются до 31 мая. Они распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.