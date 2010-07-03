Росреестр поставил на кадастровый учет 50 домов в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В северо-восточном округе столицы поставили на кадастровый учет 16-этажный дом по программе реновации. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по городу.
"Это 50-й дом, поставленный на кадастровый учет столичным Росреестром в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".
Многоквартирный дом расположен по адресу: Долгопрудная аллея, дом № 15, корпус 5. Его строительный адрес – Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 6а.
Жилой дом рассчитан на 247 квартир, 117 из них – однокомнатные, 52 – двухкомнатные и 78 – трехкомнатные.
Ранее сообщалось, что по программе реновации на северо-востоке столицы построят изогнутый дом с витражными окнами. Дом будет переменной этажности, а внешнюю отделку выполнят из камня светлых оттенков.
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