Мавзолей Ленина закроется почти на месяц с 23 апреля

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Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены не будут работать для посетителей с 23 апреля по 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, допуск посетителей не будет осуществляться из-за подготовки и проведения государственных мероприятий.

До этого Мавзолей Ленина не работал 16 и 17 марта из-за проведения мероприятий. Обычно он открыт с 10:00 до 13:00 по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В конце января для посещения был закрыт храм Василия Блаженного в Москве, также известный как Покровский собор. 31 января в храме должна была пройти лекция старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Анастасии Преображенской "Азъ есмь земля и пепелъ: человек и смерть в эпоху раннего Нового времени".

