Мавзолей Ленина закроется для посетителей в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт для посетителей в выходные дни, 16 и 17 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ (ФСО).

"16 и 17 марта 2024 года в связи с проведением мероприятий допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", – указывается в сообщении.

Обычно Мавзолей работает с 10:00 до 13:00 по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Ранее Мавзолей Ленина закрывался 4 ноября. Ограничение допуска посетителей было связано с подготовкой и проведением государственных мероприятий в честь Дня народного единства.

В конце января для посещения был закрыт храм Василия Блаженного в Москве, также известный как Покровский собор. 31 января в храме должна была пройти лекция старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Анастасии Преображенской "Азъ есмь земля и пепелъ: человек и смерть в эпоху раннего Нового времени".



Большую очередь заметили на вход в Мавзолей Ленина на Красной площади