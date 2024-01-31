Храм Василия Блаженного закрыли для посетителей до конца 31 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Храм Василия Блаженного в Москве, также известный как Покровский собор, будет закрыт для посещения в среду, 31 января. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного исторического музея.

"Вход в "Палаты бояр Романовых" осуществляется с улицы Варварка, со стороны метро "Китай-город", – уточнили в пресс-службе.

Аналогичную информацию разместили и в телеграм-канале самого храма. Там напомнили, что в этот день в храме должна была пройти лекция старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Анастасии Преображенской "Азъ есмь земля и пепелъ: человек и смерть в эпоху раннего Нового времени".

В пресс-службе подчеркнули, что мероприятие в рамках лектория "Исторические встречи в Покровском соборе" состоится, но пройдет в Историческом музее. Со всеми, кто купил билет, должен связаться сотрудник музея, заключили в пресс-службе.

О причинах закрытия в сообщениях ничего не сказано. Ранее храм был закрыт для посетителей в среду, 17 января. А до этого, 14 декабря 2023 года, он также не был доступен для посетителей.

Храм Василия Блаженного будет закрыт до конца дня 17 января