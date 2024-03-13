Часть столичных школ перенесет уроки в театры и музеи на время выборов президента

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Московские ученики, чьи школы будут задействованы в работе участковых избирательных комиссий (УИК) на время президентских выборов РФ, проведут учебный день в музеях, библиотеках, театрах и технопарках. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу департамента образования и науки столицы.

"Часть школьных зданий традиционно задействовано в работе участковых избирательных комиссий 15, 16 и 17 марта, <...> занятия не отменят, а организуют для школьников занимательный учебный день", – уточнили в пресс-службе.

Ранее власти города рассказывали, что участники электронного голосования на выборах смогут принять участие в розыгрыше программы "Миллион призов", а некоторые смогут получить подарки. Гарантированные призы получат избиратели младше 25 лет.



До этого стало известно, что жители города с нарушениями зрения и моторики также смогут принять участие в онлайн-голосовании. Систему адаптировали под работу скринридеров – программ, которые озвучивают отображенные на экране текст и элементы навигации.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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