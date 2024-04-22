Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Половодье в Московском регионе прошло в штатном режиме, все водохранилища удалось заполнить в необходимом объеме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

"Заключительная фаза весеннего половодья завершена, в настоящее время на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек. В связи с этим гидротехнические сооружения переведены на обычный режим работы", – передает слова заммэра телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра отметил, что все 15 водохранилищ заполнили до плановых отметок. Благодаря этому специалисты организуют бесперебойное водоснабжение Москвы. В настоящее время водохранилища столицы наполнили примерно на 92%, добавил Бирюков.

Он также рассказал, что перед половодьем специалисты проводили мониторинг снегозапасов и организовывали необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации и городской водосточной сети. Они также утвердили специальный регламент, в рамках которого закрепили зоны ответственности служб, определили алгоритм действий и предусмотрели круглосуточный обмен сведениями о развитии ситуации с половодьем.

Всего в составе Москворецко-Вазузской и Волжской систем находятся 15 столичных водохранилищ. Общая площадь территории составляет свыше 50 тысяч квадратных километров.

О возможном весеннем разливе в начале марта предупреждал губернатор Московской области Андрей Воробьев. 1 апреля столичные власти уточняли, что угрозы подтопления Москвы нет. Специалисты провели 68 проверочных мероприятий на территории общей площадью более 772 тысяч квадратных метров. В первую очередь осматривались водные объекты с повышенным риском подтопления.

