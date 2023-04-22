Третью в сезоне промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем проведут в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 22 апреля, в столице проведут третью в сезоне промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы пройдут в рамках месячника по благоустройству. Специалисты пройдутся по всем асфальтобетонным и плиточным покрытиям дорог, а также парковкам, тротуарам, дворам и общественным пространствам.

Работы пройдут в соответствии с утвержденным графиком, в них задействуют необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, работы проводятся в два этапа: сперва промывка с моющим средством, затем – обильная мойка водой.

"Специальным концентрированным шампунем дороги и тротуары промываем весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Моющее средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", – рассказал заммэра.

Ранее в Москве прошли первые две промывки дорог и тротуаров специальным шампунем после зимы. В апреле дороги промоют четыре раза в рамках месячника благоустройства.

Кроме того, до конца месяца в городе промоют больше 55 тысяч светофоров, почистят и покрасят консоли, светофорные шкафы и колонки. От пыли и реагентов очистят три тысячи велопарковок, от грязи и граффити – 574 стелы пешеходной навигации. Все работы будут проводиться в незагруженные часы или выходные дни, чтобы не мешать движению транспорта.

Общегородской субботник прошел в столице 15 апреля. В нем приняли участие сотрудники комплекса городского хозяйства, предприятий и организаций, школьники, студенты и другие жители столицы.