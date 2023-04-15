Около 1,7 млн человек присоединились к общегородскому субботнику в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 1,7 миллиона москвичей и 17 тысяч единиц техники стали участниками городского субботника. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Население принимает активное участие в проведении этого мероприятия: студенты, школьники старших классов – каждый в силу своих физических возможностей. Для этого созданы необходимые условия, выдан посадочный материал деревьев, кустарников, выдан инструмент", – подчеркнул он.

По словам заместителя мэра, в субботнике также участвуют сотрудники социальной сферы, промышленности, транспорта, строители и работники сферы бизнеса.

Бирюков добавил, что свыше 1,5 тысячи жителей столицы пришли на мероприятие на ВДНХ. Они убрали мусор и старую листву, подмели пешеходные дороги и высадили деревья.

"Работы развернулись на площади более 40 гектаров. Были убраны Ландшафтный парк, Главная аллея и парк "Останкино". Общегородской субботник – повод вспомнить о значимости и важности сохранения наследия главной выставки страны", – сказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Ранее говорилось, что капитальную уборку на столичных дорогах проведут до конца апреля. Уточнялось, что до конца месяца промоют больше 55 тысяч светофоров, почистят и покрасят консоли, светофорные шкафы и колонки.

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