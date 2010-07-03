Бирюлевскую линию метро начнут строить после 2025 года

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Строительство Бирюллевской линии Московского метрополитена начнется после 2025 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире радиостанции "Москва FM".

Он отметил, что в настоящий момент прорабатывается градостроительная документация. Активные работы начнутся после 2025 года.

Хуснуллин добавил, что приоритетом для столичных властей является строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что протяженность Бирюлевской линии составит 34 километра, на которых разместятся 14 станций. Она соединит станцию ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) и станцию "Кленовый Бульвар" БКЛ.

До конца текущего года в столице построят 32 километра линий метро. Сокольническую линию продлят в ТиНАО, а также запустят участок Некрасовской линии от "Некрасовки" до "Косино".

