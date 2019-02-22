Стартовал завершающий этап прокладки Некрасовской линии метро

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Строители приступили к прокладке последнего тоннеля на Некрасовской линии метро — от станции "Стахановская" до станции "Нижегородская". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собяин в своем аккаунте в Twitter.



Начали прокладывать последний тоннель на Некрасовской линии #мосметро - от "Стахановской" до "Нижегородской". Щит пройдет под нежилой застройкой, дорогами Рязанского района и работающими путями #МЦК. Во время проходки будет идти постоянное наблюдение за зданиями в зоне стройки. pic.twitter.com/e1QVO4o76S — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 февраля 2019 г.

Градоначальник добавил, что активное строительство идет на всех станциях второго участка линии: Восточной, Окской, Стахановской и Нижегородской. При этом на станции "Нижегородская" строители практически завершили сооружение основных конструкций. В ближайшее время они приступят к отделочным работам.

Ранее Собянин сообщил, что в течение ближайших пяти лет в Москве построят 50 станций метро. В частности, в текущем году откроются 14 новых станций подземки. Кроме того, в метро обновят подвижной состав.

Мэр отмечал, что строительство всех будущих объектов полностью обеспечено финансовыми средствами.

