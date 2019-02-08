В ближайшие пять лет в Москве построят 50 станций метро

В течение пяти лет в Москве построят 50 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе коллегии Стройкомплекса города.
"Мы с вами, конечно, совершили подвиг, построив за предыдущие годы около 40 станций. Дело-то в том, что в ближайшее пять лет нам предстоит построить еще 50", – сказал мэр, передает Агентство "Москва".
Собянин также отметил, что строительство будущих объектов полностью обеспечено финансовыми средствами. Значительная часть проектов, по его словам, уже находится в стройке.
В ходе мероприятия мэр также вручил награды города выдающимся строителям и трудовым коллективам.
В 2019 году для пассажиров откроют 14 новых станций столичной подземки. Об этом шла речь на заседании президиума правительства Москвы, посвященном транспортному развитию города. Кроме того, в метро обновят подвижной состав, на линии выйдут 552 новых вагона "Москва". На МЦК в часы пик сократят интервал движения поездов с пяти до четырех минут.
Также на конец 2019 года – начало 2020 года запланирован запуск первых двух линий Московских центральных диаметров. Современные комфортабельные электрички будут ходить из Одинцова в Лобню и из Нахабина в Подольск.
Также город будет закупать новые автобусы, троллейбусы и трамваи. На улицах столицы появятся больше электробусов, которые сейчас курсируют на пяти маршрутах.
Инновационный транспорт запустили в Москве в сентябре 2018 года. С этого времени электробусы перевезли уже миллион пассажиров. Ежедневно ими пользуются около 20 тысяч человек.
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