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15:07

На станции метро "Зюзино" приступили к строительным работам

город строительство метро

15:07

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На станции "Зюзино" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) приступили к основному этапу строительных работ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент строительства.

Началось строительство монтажно-демонтажной камеры для тоннелепроходческих комплексов. Сейчас выполняется устройство ограждающих конструкций котлована и производится выемка грунта.

Протяженность южного участка БКЛ от станции метро "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" составит 6,2 километра, на нем разместятся станции "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино".

Станция "Зюзино" расположится в районе пересечения улиц Каховка и Севастопольского проспекта. На станции предусмотрены два подземных вестибюля.

Со станции "Проспект Вернадского" можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии, станцию "Воронцовская" свяжут со станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии.

Станция "Улица Новаторов" станет пересадочной со станцией "Улица Новаторов". Также в рамках строительства южного участка БКЛ реконструируют Каховскую ветку.

Ранее глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев заявил, что Бирюлевскую линию метро построят в Москве после 2023 года. Сейчас проект детально прорабатывается с Москомархитектурой.

город строительство метро

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