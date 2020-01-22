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22 января, 08:06

Ковры и вышивки советских лет из Азербайджана представят в Музее Востока

город досуг выставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Музее Востока откроется выставка "Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат". Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Азербайджанские ковры и вышивки советских лет можно будет увидеть с 5 февраля по 1 марта.

"Экспозиция расскажет, как знаковые исторические события влияли на декоративно-прикладное искусство", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экспозиция соберет в себе 40 экспонатов, среди которых будут представлены ковры 1920–1970-х годов, входящие в коллекцию Азербайджанского национального музея ковра.

Кроме того, посетители смогут увидеть плакаты из фонда Марджани и революционные вышивки, датируемые 1920–1930-ми годами.

Ранее выставка искусства военного времени открылась в Москве. Прикоснуться к истории стало возможно в 20-ти столичных центрах госуслуг. Там обновили экспозицию выставочного проекта "Москва – с заботой об истории".

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