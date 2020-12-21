Ресторану Royal Palace грозит штраф до 300 тыс руб за нарушение антиковидных мер

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Ресторан Royal Palace может получить штраф до 300 тысяч рублей за несоблюдение правил санитарной безопасности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора столичного Объединения административно-технических инспекций Сергея Михайлова.

Речь идет о мероприятии speed dating, которое проводилось в заведении. Михайлов сообщил, что в это время сотрудниками инспекции был проведен рейд.

"В данном заведении проходило мероприятие speed dating, где люди садились напротив друг друга, знакомились, а затем пересаживались. На данном мероприятии выявлены нарушения перчаточно-масочного режима", – заявил Михайлов.

По его словам, несоблюдение санитарных требований может привести к тому, что ресторан получит штраф или будет вынужден приостановить свою деятельность на 90 суток.

Ранее из-за нарушения антиковидных мер опечатали бар "Квартира" в Пресненском районе. Сообщалось, что заведение работало после 23:00. Посетители бара не соблюдали масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.