Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в call-центре на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госинспекция по недвижимости в ходе проверки выявила ряд нарушений по профилактике коронавирусной инфекции в call-центре в САО, сообщает пресс-служба ведомства.

На момент обследования сотрудники организации находились без средств индивидуальной защиты. В помещении отсутствовала разметка социальной дистанции. Также не был предоставлен приказ о переводе 30% сотрудников на удаленную работу.

В отношении call-цента будет составлен протокол о привлечении к административной ответственности. Уточняется, что сумма штрафа для юридических лиц составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

В ходе проверки также выявлено, что помещение на улице Нижней, доме 14, строении 1, обладает признаками самовольного строительства. Арендатор земельного участка привлечен к административной ответственности.

Ранее Роспотребнадзор проверил десять детских развлекательных центров во всех округах столицы. В трех из них были обнаружены нарушения мер профилактики коронавируса.

В частности, речь идет об автогородке Motor City в торговом центре "Ривьера" на юге столице. Там не соблюдался дезинфекционный режим. Кроме того, в заведении не было организовано обеззараживание воздуха в помещениях.

Нарушения мер профилактики коронавируса также выявили в ходе рейда в ТЦ "Океания" на западе столицы. Там обнаружили нарушения при использовании средств индивидуальной защиты посетителями.