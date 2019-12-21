800 элементов навигации дополнительно установят на станциях МЦД

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На станциях Московских центральных диаметров будет установлено 800 дополнительных элементов навигации. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

Отмечается, что столичная подземка передаст их АО "Центральная ППК" до конца текущего года.

"После запуска диаметров было дополнительно установлено более 5 тысяч элементов навигации на инфраструктуре диаметров, в поездах на маршрутах МЦД-1 и МЦД-2 развешаны схемы метро с МЦД. Еще 800 элементов навигации Московский метрополитен передаст ЦППК до конца года", – сообщила Темникова.

По ее словам, на станциях появятся стикеры, баннеры и временные указатели, которые разместят по просьбам и для удобства пассажиров.

Ранее в приложении "Метро Москвы" выложили видеомаршруты переходов с МЦД в метро. В настоящее время работа над улучшением сервисов для пассажиров диаметров продолжается.

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.