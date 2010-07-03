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Москва 24

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03:55

Архсовет отклонил проект МФЦ на востоке Москвы

город строительство

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Архитектурный совет отправил на доработку проект многофункционального центра (МФЦ) на востоке столицы, передает Агентство "Москва".

Как сообщил на заседании главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, МФЦ планируют создать по адресу: улица 1-я Бухвостова, владение 12/11 в районе Преображенское.

В частности, Кузнецов предложил рассмотреть вариант пешеходной галереи на первом этаже, а также собрать совещание и посмотреть, что "еще можно сделать".

Отмечается, что застройщиком выступает ГК "Регионы". Проектом предлагается строительство четырехуровневого торгового центра с офисным блоком и подземным паркингом.

Ранее стало известно, что федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти обязанности центрам госуслуг.

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