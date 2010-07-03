Более 30 центров соцобслуживания адаптируют под новый стандарт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 30 центров социального обслуживания адаптируют в будущем году под новый стандарт, сообщил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.
"Важным приоритетом программы на 2020 год будет развитие материально-технической базы учреждений социальной защиты", – цитирует его Агентство "Москва".
По словам Филиппова, в будущем году по новому стандарту будут отремонтированы психо-неврологические интернаты, откроют четыре новых объекта. Также планируется отремонтировать и адаптировать под современный стандарт 33 центра социального обслуживания.
Замглавы ведомства подчеркнул, что в 2020 году ожидается самая большая в истории социальной сферы инвестиция в инфраструктуру.
Ранее Филиппов сообщил, что в 2020 году на капитальный ремонт социальных учреждений столицы планируется потратить в два раза больше, чем в 2019 году. Он уточнил, что работы капитального характера проведут в 128 объектах, текущего – в 223, еще 154 объекта оснастят дополнительным оборудованием. На эти цели предусмотрено 15 миллиардов рублей.
На прошлой неделе комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".
По словам главы департамента финансов Елены Зяббаровой, проект предусматривает максимальную социальную поддержку москвичей. Она уточнила, что в 2020 году намечено финансирование таких соцпрограмм, как образование – прирост 25,8%, социальная поддержка жителей города – 18,4% и здравоохранение – 30,4%.
Самой объемной будет государственная программа "Социальная поддержка жителей города". На ее реализацию направят 1 триллион 628 миллиардов рублей, из которых в 2020 году – 537,8 миллиарда рублей.
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