Здание физического факультета МГУ отремонтируют

Фото: vk.com/ff_mgu
Здание физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) капитально отремонтируют. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" (Главгосэкспертиза России).
"Главгосэкспертиза России провела государственную экспертизу в части проверки достоверности определения сметной стоимости капремонта строения. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение", – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что специалисты приведут в порядок фасад и кровлю здания, расположенного по адресу Ленинские горы, дом 1, строение 2. По этому же адресу находится Научно-исследовательский институт ядерной физики. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения.
Ранее сообщалось, что в столице начали готовить к реставрации здание Александровского подворья XVIII века. В здании отремонтируют лестницы, восстановят мраморный пол в подвале, обновят инженерные коммуникации. Также специалисты заменят системы центрального отопления, водоснабжения, внутренней канализации и вентиляции.
Всего с начала года в Москве отреставрировали более 70 объектов культурного наследия. Отмечается, что в некоторых случаях проходила комплексная реставрация памятников, в других – отдельные восстановительные работы.
В частности, летом завершилась реставрация памятника эпохи конструктивизма – Дома Наркомфина, спроектированного Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1930-х годах.
Здание Наркомфина на Новинском бульваре обновили
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: