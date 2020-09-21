Здание физического факультета МГУ отремонтируют

Фото: vk.com/ff_mgu

Здание физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) капитально отремонтируют. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" (Главгосэкспертиза России).

"Главгосэкспертиза России провела государственную экспертизу в части проверки достоверности определения сметной стоимости капремонта строения. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что специалисты приведут в порядок фасад и кровлю здания, расположенного по адресу Ленинские горы, дом 1, строение 2. По этому же адресу находится Научно-исследовательский институт ядерной физики. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее сообщалось, что в столице начали готовить к реставрации здание Александровского подворья XVIII века. В здании отремонтируют лестницы, восстановят мраморный пол в подвале, обновят инженерные коммуникации. Также специалисты заменят системы центрального отопления, водоснабжения, внутренней канализации и вентиляции.

Всего с начала года в Москве отреставрировали более 70 объектов культурного наследия. Отмечается, что в некоторых случаях проходила комплексная реставрация памятников, в других – отдельные восстановительные работы.

В частности, летом завершилась реставрация памятника эпохи конструктивизма – Дома Наркомфина, спроектированного Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1930-х годах.

