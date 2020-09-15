Реставрацию усадьбы Гусева Полоса планируют завершить в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реставрацию усадьбы Гусева Полоса, которая расположена на территории инновационного центра "Сколково", планируют завершить в 2021 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что реставраторы к настоящему времени провели работы по усилению фундамента и перекрытий, реставрации кровли и воссозданию слуховых окон, фасадов.
Также были приведены в порядок оконные и дверные рамы, воссоздана лестница полукруглой веранды северного фасада, раскрыты исторические дверные проемы на втором этаже. На прилегающей территории появился террасный парк и прямоугольный пруд.
Сейчас специалисты работают над интерьером в здании: создают паркет по оригинальным образцам, клеят обои, полы и стены отделывают плиткой. Здание является объектом культурного наследия, поэтому все работы ведутся под контролем Мосгорнаследия и по согласованному ведомством проекту.
Ранее сообщалось, что в столице начали готовить к реставрации здание Александровского подворья XVIII века. В здании отремонтируют лестницы, восстановят мраморный пол в подвале, обновят инженерные коммуникации. Также специалисты заменят системы центрального отопления, водоснабжения, внутренней канализации и вентиляции.
Всего с начала года в Москве отреставрировали более 70 объектов культурного наследия. Отмечается, что в некоторых случаях проходила комплексная реставрация памятников, в других – отдельные восстановительные работы.
В частности, летом завершилась реставрация памятника эпохи конструктивизма – Дома Наркомфина, спроектированного Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1930-х.
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