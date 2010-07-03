Первый московский экологический фестиваль начался в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Парке Горького стартовал Первый московский экологический фестиваль, сообщает Агентство "Москва".

К 14:00 начнется концерт. Для посетителей выступят Ольга Бузова, "Дискотека Авария", IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, Swanky Tunes и другие.

Мероприятие проходит в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес". До конца октября в рамках нее планируется высадить 30 миллионов саженцев в российских регионах. По всей стране в акции должны принять участие порядка трех миллионов человек. Участником стал в том числе Московский НПЗ.

В программе экофестиваля – очистка дна и берега Москва-реки от мусора водолазами и волонтерами, мастер-классы по апсайклингу (переделке) футболок, росписи экосумок и плетению авосек, экологические лайфхаки, все о Zero Waste и "медленной" моде. Гости смогут обучиться эко-волонтерству и прямо на месте провести замеры качества воды, воздуха и радиационного фона на специальном экопосту ВООП. Им также покажут пожарную технику.

Специальная программа ждет детей. А восстановить силы после занятий на свежем воздухе можно будет на фуд-корте с экологически чистыми продуктами.

Актер и режиссер Владимир Машков проведет встречу в лектории фестиваля. Он откроет большой мозговой штурм "Тысяча идей для экологического будущего России". У желающие будет возможность сгенерировать более тысячи проектных экологических идей о сохранении лесов и улучшении жизни горожан.

Встреча состоится в шатре "Лекторий" на Пушкинской набережной. По ее результатам участники выберут лучшие из идей и направят представителям органов власти и бизнес-сообщества для последующей реализации.