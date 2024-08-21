Более 2,2 тыс флаговых конструкций появится в Москве ко Дню флага РФ

Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

Флаговые конструкции украсят Москву ко Дню Государственного флага РФ 22 августа. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков.

"В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций, в том числе на пяти мостах – Бородинском, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском", – сказал Бирюков.

Как отметил заммэра, праздничное оформление получат Ростовская, Бережковская, Краснопресненская и Смоленская набережные. Флагштоки с триколором также установят у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Дополнительно оформят территорию у Центрального музея Вооруженных Сил.

В честь праздника на цифровых билбордах, медиафасаде здания № 28 и на домах-книжках на Новом Арбате будут транслироваться праздничные видеоролики.

Столичные дворцы и центры творчества уже подготовили тематические мероприятия ко Дню флага России. В Москве также пройдут автопробег по Садовому кольцу, раздача стикеров и лент и кинопоказ. Участники проекта "Молодежи Москвы" и активисты молодежного сообщества "Stoлица" поздравят горожан с праздником.

