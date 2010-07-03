Восьмой сезон проекта "Йога в парках" стартует 1 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В 37 столичных парках 1 июня стартует восьмой сезон проекта "Йога в парках". Все желающие смогут бесплатно позаниматься разными видами йоги.

Вести занятия будут 150 опытных инструкторов, которые подберут программу для новичков и для тех, кто уже занимался йогой. Занятия будут идти утром и вечером, и состоять из физической нагрузки, медитации и дыхательных упражнений, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе Мосгорпарка сообщили, что для занятий нужно взять с собой коврик и прийти в удобной одежде.

"В дождливую погоду занятия будут проходить только в парках, где оборудованы навесы. Это, например, Гончаровский и Бабушкинский парки, а также "Фили", Воробьевы горы, ландшафтный парк "Митино", парк 50-летия Октября и "Кузьминки". Отменят тренировки, если температура воздуха упадет ниже плюс 18 градусов", – говорится в сообщении Мосгорпарка.

Изменения расписания можно будет посмотреть на страницах парков в соцсетях и на их сайтах. Проект "Йога в парках" продлится до 31 августа.

Ранее сообщалось, что в поселении Кленовское построят спортивно-оздоровительный парк "Тропа здоровья". Работы собираются завершить в 2020 году. Объем частных инвестиций в проект составит 200 миллионов рублей.

С 2012 года в ТиНАО благоустроили 15 парков и скверов. А всего за последние годы в столице создали около 400 новых парков.

