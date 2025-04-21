Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты с 23 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты в период с 23 апреля по 19 мая из-за подготовки и проведения мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Как уточняется, посетители не смогут попасть туда в указанный период.

Ранее Мавзолей Ленина закрывался почти на два месяца из-за профилактических работ. Он не функционировал с 18 февраля до 14 апреля.

Вместе с тем с 21:00 23 апреля и до окончания подготовки к параду Победы для движения закроют участки Тверской улицы: от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

Недоступны для проезда будут и улицы 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд и Большая Никитская, а также съезд на Тверскую улицу со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строения 2, до дома 2, строения 1, на 1-й Тверской-Ямской улице. Кроме того, на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке возможны кратковременные перекрытия.

